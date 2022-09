Fahrdienst für über 70-Jährige : Seniorentaxi wird in Mönchengladbach weiter angeboten

Mönchengladbach Der kostenlose Fahrdienst ist für ein weiteres Jahr gesichert. Was hinter der Idee steckt, und wie Senioren das Angebot in Anspruch nehmen können.

Das Senioren-Shuttle war vergangenes Jahr als Pilotprojekt in Mönchengladbach an den Start gegangen. Die Idee kam im Zuge sogenannter „Impffahrten“ im Saarland, in Hessen und in Rheinland-Pfalz auf. Im Februar 2021 sind dort Senioren zu den Impfzentren gefahren worden – ein niederschwelliges Angebot, damit sie sich vor Corona schützen lassen können. Bis zu 179 Fahrzeuge waren täglich im Einsatz, hatte Initiator Leo Kutscheid bei der Vorstellung des Senioren-Shuttles berichtet. In Mönchengladbach sind für den Fahrdienst dann zehn Fahrzeuge an den Start gegangen. Bald wurde das Projekt ausgeweitet und unter anderem Kostenpflichtiger Inhalt in Dormagen, Düren und im Ahrtal angeboten.