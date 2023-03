Politik in Mönchengladbach Stadt lässt Seniorenrat weiter warten

Roland Heerstrass hat ein klares Ziel: Er will sich auf politischer Ebene für die Senioren in Mönchengladbach einsetzen, diskutieren, Standpunkte ausarbeiten und etwas bewegen. Doch er und die anderen Mitglieder des im Dezember 2022 gewählten Seniorenrates in Mönchengladbach haben dazu bislang noch keine Möglichkeit. „Dabei hätte unsere konstituierende Sitzung innerhalb von zwei Monaten nach der Wahl, also spätestens am 9. Februar, stattfinden sollen“, sagt Heerstrass. „Bis jetzt wurde uns aber noch keine Möglichkeit gegeben, unsere Arbeit aufzunehmen.“