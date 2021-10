Kurse von der Awo Mönchengladbach : Neuwerker Senioren sind jetzt fit am Tablet

Mönchengladbach Die Digitalisierung ist nicht nur für die junge Generation sinnvoll, auch Ältere profitierten davon. Um Vorbehalte abzubauen, hat die Stadt in den Awo-Begegnungsstätten Tablets zur Verfügung gestellt – mit großem Erfolg.

Vollkommen unerfahren in digitalen Medien ist in dieser Runde am Tisch in der Awo-Begegnungsstätte keiner. Doch bei den Senioren schwingt neben der Neugier auf die vielfältigen Möglichkeiten im Umgang mit dem Tablet ein gehöriger Respekt vor möglichen Gefahren. „Meine Tochter hat mir einiges vermittelt. Doch es gibt noch vieles, was ich nicht verstehe. Da habe ich Angst, etwas falsch zu machen und nachher womöglich etwas bezahlen zu müssen, was ich nicht wollte. Es ist schon wichtig, ein Grundwissen zu Online-Banking und Bestellungen zu haben“, sagt Monika Claßen. Sie ist fest entschlossen, an den geplanten Kursen in der Begegnungsstätte teilzunehmen.