Betrugsmasche in Mönchengladbach Senior verliert dreistelligen Betrag durch Geldwechseltrick

Die Polizei warnt: „Das Repertoire von Taschendieben ist äußerst umfangreich. Zumeist gehen sie in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.“