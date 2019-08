„Senior-Experte“ aus Mönchengladbach : So hilft „Mister Detlev“ Bankern in Moldawien

So hilft „Mister Detlev“ Bankern in Moldawien

Mönchengladbach Früher war er bei der Deutschen Bank, jetzt leistet der Gladbacher Hans-Detlev Speckmann Entwicklungshilfe – ehrenamtlich. In der Republik Moldau setzen Banker auf die Kenntnis des Senior-Experten.

Inzwischen hat sich das geändert. „Mister Detlev“ hat gewirkt. So wird der Gladbacher vom Chef der Mikro-Finanzkasse in Moldawien genannt. „Mittlerweile ist er ein guter Freund, viele meiner Anregungen hat er umgesetzt“, berichtet Speckmann. Den Ehrenamtler erfüllt das mit Stolz: Der 72-Jährige sieht Fortschritte, kann erkennen, wie das Bankgeschäft professioneller wird. „Es macht einfach Spaß zu helfen“, sagt er nach vier Einsätzen in Moldawien. Weitere Besuche sollen folgen – als Fachmann des „Senior Experten Service“ will er im Frühjahr noch einmal dorthin reisen.

Kontakt Experten, die ihre Berufserfahrung weitergeben möchten, können sich beim Regionalbeauftragten Claus Obholzer via Mail an niederrhein@ses-buero-bonn.de melden.

Hans-Detlev Speckmann kann auf viele Erfolge zurückblicken, und das nicht nur in Moldawien. Er ist seit 2005 „Senior-Experte“ und hat neun Einsätze im Ausland hinter sich, darunter in der Mongolei, Tadschikistan und Usbekistan. Besonders verbunden ist er durch die Folgeeinsätze jedoch mit Moldawien. „Bei der Mikro-Finanzkasse geht es heute um ganz andere Dinge als zu Beginn: um das Risikomanagement, um die Organisation der Kreditvergabe. Die Zahl der Filialen ist von fünf auf 20 gestiegen, die der Mitarbeiter von 15 auf 50“, berichtet er. Vor einigen Monaten habe eine große Tombola geholfen, mehr Einlagen zu bilden. All das ist auch der Beratung des des Gladbachers zu verdanken. Kontakt hält er über Skype, ab und zu analysiert er die Daten, die aus Moldawien kommen – und gibt hilfreiche Tipps, um den Betrieb weiter zu optimieren. Wenn mit dem Ex-Mitarbeiter der Deutschen Bank und der Finanzkasse „made in Moldova“ auch zwei Welten aufeinander prallen, so gebe es auch Parallelen: „Vom Grundsatz her funktionieren die Systeme gleich.“