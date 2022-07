Dreharbeiten in Mönchengladbach : Darum war die „Maus“ im Holzland Friederichs zu Besuch

Dreharbeiten in Mönchengladbach

Mönchengladbach Seit Jahren veranstaltet der WDR den „Tür auf mit der Maus“-Tag. Was das ist und warum die Maus vor kurzem zu Besuch in Mönchengladbach war.

Um einen Ausschnitt für ihre Lach- und Sachgeschichten zu drehen, kam die „Sendung mit der Maus“ samt Kamerateam ins Holzland Friederichs. In der ARD Mediathek ist die Folge aktuell noch zu sehen. Anlass dafür war der „Tür auf mit der Maus“-Tag, eine bundesweite Veranstaltung, bei der verschiedene Unternehmen, Labore und weitere Institutionen ihre Türen für Kinder und Eltern öffnen, um ihnen einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeitswelt zu gewähren. Der Tag ist regelmäßig am 3. Oktober. So auch 2022.