Nervenleiden : Polyneuropathien – die oft unerklärlichen Schmerzen

Ein Kribbeln oder ein Taubheitsgefühl in Händen oder Füßen – das können die ersten Symptome einer Polyneuropathie sein. . Foto: dpa-tmn/Karo Kraemer

Mönchengladbach Taubheit in Händen oder Füßen ist ein Symptom der Polyneuropathie. In Mönchengladbach gibt es eine Selbsthilfegruppe zu diesem Nervenleiden.

Zuerst kribbelt es in den Händen oder den Füßen. Dann rutschen die Dinge einfach durch die Finger. Hände und Füße fühlen sich taub an, schließlich kommen Schmerzen oder auch Juckreiz hinzu. Das alles ist dramatischer als es klingt. Die Betroffenen leiden unter Polyneuropathie, einer Krankheit, die die äußeren Nervenenden befällt. Es gibt rund 300 Formen der neurologischen Erkrankung und viele lassen sich nicht wirklich behandeln. Oft ist auch die Ursache ungeklärt.

Albert Handelmann ist Gründer und Vorsitzender der in Mönchengladbach ansässigen Deutschen Polyneuropathie Selbsthilfe. Vor mehr als 20 Jahren erkrankte er selbst an einer besonders seltenen Form der Polyneuropathie, dem Guillain-Barré-Syndrom (GBS). Dabei handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung der peripheren Nerven, im allgemeinen im Anschluss an eine Infektionserkrankung. „Ich lag im Bett und konnte mich nicht mehr bewegen“, erinnert sich Handelmann. „Ich musste gefüttert werden und wenn mir die Nase juckte, konnte ich mich nicht kratzen. Gleichzeitig hatte ich große Schmerzen im Zeh.“