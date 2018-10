Mönchengladbach: Selbsthilfe bei Adipositas

Mönchengladbach Der Besuch von Adipositas-Selbsthilfegruppen ist vor der Operation vorgeschrieben – nachher ist er wichtiger, meinen die Betroffenen. Beate Mones und Claudia Lasarzewski haben es selbst erlebt und leiten inzwischen eine Gruppe.

Einmal im Monat wird auch zu einem Stammtisch eingeladen. Dabei steht eine lockere Unterhaltung an, aber natürlich werden auch immer mal wieder einige Probleme angesprochen. Zum Beispiel mit der Supplementierung. Nach einer Magen-Operation müssen Vitamine und auch Eiweiß dauerhaft zusätzlich zugeführt werden. „Es gibt Eiweißpulver, das geschmacklos ist und beim Essen in die Suppe oder sogar in den Kaffee eingerührt werden kann“, erklärt Claudia Lasarzewski. Aber auch in der normalen Ernährung sollte Eiweiß immer dominieren: In Form von Milchprodukten, Käse oder Fisch ist das möglich.