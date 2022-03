Opfer außer Lebensgefahr : SEK nimmt 18-Jährigen nach Messerstecherei in Gladbach fest

An der Neusser Straße gab es in der Nacht zum Dienstag einen SEK-Einsatz. Foto: Sascha Rixkens

Update Mönchengladbach Ein 18-Jähriger soll am Montagabend einen 36-Jährigen mit einer Machete niedergestochen haben. SEK-Kräfte nahmen den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht fest.

Ein 18-Jähriger hat am Montagabend einem 36-Jährigen mutmaßlich in einem Hausflur an der Neusser Straße in Mönchengladbach-Lürrip schwere Schnittverletzungen zugefügt. Das teilte die Polizei mit. Da sie davon ausging, dass sich der Tatverdächtige mit einer Machete oder ähnlichen Waffe in eine Wohnung zurückgezogen hatte, nahm ein hinzugerufenes Spezialeinsatzkommando den Mann dort fest.