Einsatz in Mönchengladbach : SEK nimmt 18-Jährigen nach Angriff mit Machete fest

An der Neusser Straße gab es in der Nacht zum Dienstag einen SEK-Einsatz. Foto: Sascha Rixkens

Update Mönchengladbach Ein 18-Jähriger soll am Montagabend einen 36-Jährigen mit einer Machete niedergestochen haben. SEK-Kräfte nahmen den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht fest. Das Opfer ist außer Lebensgefahr.

Im Flur eines Hauses an der Neusser Straße ist es am Montagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 18-Jähriger soll mit einer Machete auf einen 36-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste in der Nacht noch operiert werden.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war sie von der Feuerwehr um 21.25 Uhr darüber informiert worden, dass ihnen ein stark blutender Mann in einem Hausflur an der Neusser Straße in Lürrip gemeldet worden sei. Mehr war zu diesem Moment noch nicht klar.

Die eingesetzten Beamten fanden den blutenden Schwerverletzten am vorgegebenen Ort. Er war laut Polizei bei Bewusstsein, wies aber mehrere Schnittverletzungen auf. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus. Laut Polizei ist der Mann schwer verletzt, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Nach dem ersten Ermittlungsstand hatte der bis dahin nicht bekannte Tatverdächtige dem 36-Jährigen die Verletzungen mit einer Machete zugefügt. Weil die Polizei davon ausgehen musste, dass der Mann noch bewaffnet war, wurde ein Spezialeinsatzkommando alarmiert. Zuvor war die Wohnung in dem Haus ermittelt worden, in der sich der Tatverdächtige aufhielt.

Die hinzugerufenen SEK-Beamten nahmen den 18-Jährigen um 0.25 Uhr widerstandslos fest. Verletzt wurde bei dem Einsatz den Angaben zufolge niemand.

Warum der 18-Jährige den 36-Jährigen angegriffen hat, sei bislang unklar und Gegenstand der noch umfangreichen Ermittlungen. Polizeisprecherin Cornelia Weber: „Der Tatverdächtige hat sich nicht zum Geschehen eingelassen. Wir ermitteln gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung.“ Von einem versuchten Tötungsdelikt gehe man derzeit nicht aus. Einem Haftrichter wurde der 18-Jährige nicht vorgeführt. Der Festgenommene sei bereits polizeibekannt und aufgefallen wegen Drogen-, Eigentums- und Gewaltdelikten, sagte Cornelia Weber.

Nach Auskunft der Polizei wohnt weder der 36-Jährige noch der 18-Jährige in dem Haus an der Neusser Straße. Der Jüngere habe sich dort vor der Tat in einer Wohnung aufgehalten, der 36-Jährige sei ins Haus hinzugekommen. Die Polizei geht davon aus, dass beide sich zumindest flüchtig kannten. Warum es zu dem Angriff kam, muss noch ermittelt werden. Die Machete wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

(gap)