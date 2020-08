Waffenbesitzer randalierte : SEK-Einsatz in Mönchengladbach

An der Bökelstraße in Mönchengladbach gab es am Samstagnachmittag einen großen Polizeieinsatz. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Laut Polizei hatte alles mit einem Streit unter Familienmitgliedern begonnen. Am Ende konnte ein aggressiver 58-jähriger Mann, der legal über mehrere Waffen verfügte, unverletzt in Gewahrsam genommen werden.

In Mönchengladbach ist es am Samstagnachmittag zu einem SEK-Einsatz gekommen. Gegen 14 Uhr hatte die Polizei Kenntnis darüber erhalten, dass ein 58-Jähriger in alkoholisiertem und äußerst aggressivem Zustand ein Mitglied der Familie verbal massiv bedroht hatte. Diese Person hatte das Haus verlassen können, allerdings erfuhr die Polizei, dass der noch in der Wohnung befindliche Mann Jagderfahrungen hat und mehrere Waffen auf ihn angemeldet sind.