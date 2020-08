Waffenbesitzer randalierte : SEK-Einsatz: Vier Stunden Ausnahmezustand in Eicken

SEK-Einsatz: Vier Stunden Ausnahmezustand in Eicken

An der Bökelstraße gab es am Samstagnachmittag einen großen Polizeieinsatz. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Laut Polizei hatte alles mit einem Streit unter Familienmitgliedern begonnen. Am Ende konnte ein aggressiver 58-jähriger Mann, der legal über mehrere Waffen verfügte, unverletzt in Gewahrsam genommen werden.

Ein aggressiver, alkoholisierter Waffenbesitzer hat am Samstagnachmittag in Eicken einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst: Straßen wurden abgeriegelt. Menschen mussten in ihren Häusern bleiben oder durften nicht zurück zu ihren Wohnungen. Wer zu Hause war, sollte sich von den Fenstern fern halten. Mehr als vier Stunden lang herrschte Ausnahmezustand rund um die Bökelstraße.