Bonusangebote in Mönchengladbach Familienkarten-Team geht auf Sommer-Tour

Am Sonntag, 18. Juni, ist das Familienkarten-Team (FKMG-Team) ab 11 Uhr auf dem Lenßenhof in Odenkirchen, der selbst sein 30-jähriges Bestehen feiert, anzutreffen. Am Samstag, 5. August, gibt es einen Stopp auf dem Rheydter Wochenmarkt, auf dem zusätzlich ein Kinderlieder-Programm angeboten wird. Die Tour geht am Samstag, 12. August, auf dem Fest des Reha-Vereins auf dem Eickener Marktplatz weiter, gefolgt vom Sommerfest der Familienbildungsstätte am Samstag, 26. August. Das FKMG-Team ist auch beim Kinderfest des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie am Sonntag, 24. September, auf dem Rheydter Marktplatz anzutreffen.