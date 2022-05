Diamantene Hochzeit : Seit 60 Jahren ein eingespieltes Team

Mönchengladbach Beim Tanztee vor 60 Jahren sahen sie sich zum ersten Mal. Daraus wurde ein Bund fürs Leben. Dafür sind Martin und Maria-Anna Zowislo dankbar.

Wann genau Martin Zowislo seiner Maria-Anna begegnet ist, weiß der studierte Tiefbauingenieur noch ganz genau: „Im Mai 1961 haben wir uns kennengelernt“, sagt er und lächelt verschmitzt. „Wir waren beide mit Freunden zum Tanztee in der Kaiser-Friedrich-Halle. Der war immer einmal im Monat. Da gab es eine Kapelle und eine Sängerin. Das waren die Zeiten von Peter Alexander“, sagt Maria-Anna. „Und Freddie Quinn“, fügt ihr Mann hinzu. Ein Jahr später am 31. März 1962 war es dann soweit: Aus dem Paar Maria-Anna und Martin wurden auf dem Standesamt in Anrath die Eheleute Zowislo. „Ich bin in Anrath geboren und aufgewachsen. Dort habe ich auch meine Ausbildung zur Kunststopferin gemacht“, sagt Maria-Anna Zowislo. „Wo die Braut gewohnt hat, wurde auch geheiratet“, ergänzt ihr Ehemann.

Martin Zowislo wohnte damals in Rheydt. Er kam mit 21 Jahren mit seiner Mutter und seinen vier Geschwistern als Spätaussiedler aus Oberschlesien nach Rheydt. Am 8. Mai 1962 folgte die kirchliche Trauung. Nach der Hochzeit zog das Paar in seine erste gemeinsame Wohnung nach Rheydt. 1963 wurde aus dem Ehepaar Zowislo mit der Geburt des ersten Sohnes Stephan eine kleine Familie, die mit zwei weiteren Söhnen, Thomas und Daniel, noch größer wurde. „Dazu haben wir auch noch fünf tolle Enkelkinder“, sagt Maria-Anna Zowislo und strahlt. Denn die Familie geht ihr und ihrem Mann über alles. „Gerade jetzt im Alter wird es immer wichtiger. Der Zusammenhalt war immer da, aber man hält noch stärker daran fest“, sagt sie und man sieht ihr den Stolz an. Rückblickend seien sie stolz auf das, was sie erreicht haben. Ausbildung, Studium, Arbeit, die Kinder. „Wir haben viel geschafft“, bekräftig Maria-Anna Zowislo und sieht ihren Mann lächelnd an.