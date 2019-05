Kirche in Mönchengladbach : Seit 150 Jahren gibt es die Pfarre Lürrip

So sah die Lürriper Pfarrkirche um 1900 aus. Im Laufe der Jahre hat sie ihr Aussehen verändert, da sie umgebaut und erweitert wurde. Foto: Christian Lingen/Repro Christian Lingen

Lürrip Bürger finanzierten Mitte des 19. Jahrhunderts den Bau der Kirche. Preußenkönig Wilhelm erlaubte einst die Eigenständigkeit.

Vor 150 Jahren war Lürrip noch kein Stadtteil, sondern bestenfalls ein Dorf. Einzelne Bauernhöfe lagen lose verstreut. Die damaligen Lürriper orientierten sich an Flurbezeichnungen wie Beekerkamp. Am Bachufer gegenüber stand damals ein Bilderstock unter einer Eibe. Eine bedeutende Rolle in der Gegend spielten lediglich die Mühlen an der Niers. Im Jahr 1850 lebten in Lürrip rund 900 Menschen. Sie waren arme Leute. Umso überraschender war daher eine Sammlung, die anlässlich des Baus einer Kirche durchgeführt wurde. Eine eigene Kirche hatte Lürrip nämlich nicht. Zuständig war die Hauptpfarre am Alten Markt. Abgespalten von dieser hatte sich bereits die Pfarre in Hehn. Die Lürriper Pfarre gilt daher als eine der frühestens Tochterpfarren. Die Industrialisierung trieb die Gründung einer eigenen Lürriper Pfarre voran. 1843 gründete sich eine Junggesellenvereinigung, aus der elf Jahre später die St. Petrus-und-Paulus-Pfarrbruderschaft wurde.

1856 erschienen Lürriper Bürger bei Oberpfarrer Halm und baten darum, eine eigene Kirche bauen zu dürfen. Die Lürriper sicherten zu, die benötigten 4000 Taler zu stellen, einen Baugrund zu besorgen und eine Wohnung für den Pfarrer zu schaffen. Im selben Jahr gründete sich ein Kirchenbauverein. Der Pfarrer übernahm den Vorsitz. Den nötigen Baugrund stellten die Familien Compes und Klösges zur Verfügung. Am 29. Juni 1856 fand die Grundsteinlegung statt. Die nötigen Ziegelsteine wurden direkt vor Ort hergestellt. Ende 1856 war das Fundament fertiggestellt. Im Frühjahr 1857 ging es mit dem Bau weiter. Das Mauerwerk wurde errichtet, und ein Jahr später kam der Dachstuhl an die Reihe. Im Jahr 1859 sollte die neue Kirche eingesegnet werden. Am ersten Advent fand die erste Messe statt. Geweiht wurde der Bau aber erst im Juni 1860. Ein Problem stellte die Finanzierung dar, die über Kollekten gelöst wurde.

Info Das ist die GdG Mönchengladbach-Ost Pfarrer Norbert Kaniewski ist als Pfarrer für drei Gemeinden zuständig. Pfarren zur GdG Mönchengladbach-Ost gehören St. Mariä Empfängnis Lürrip, St. Josef Hermges und St. Bonifatius Hardterbroich. Pfarrbüros gibt es in den Gemeinden Lürrip und Hermges.

Eine selbstständige Pfarre war Lürrip damit noch nicht. Im Laufe der Jahre wechselte das Amt des Gladbacher Oberpfarrers. 1866 war es Karl Joseph Remaclus Lelotte, der diese Funktion inne hatte. Er bat in Köln darum, dass Lürrip selbstständig werden dürfe. Die noch bestehenden Schulden verhinderten dies. Weil das Kirchenbaukomitee die Schulden übernahm, Michael Compes auf eine Bedingung seiner Schenkung verzichtete und der Kirchenvorstand der Gladbacher Pfarre die Schenkung akzeptierte, wurde der Weg frei für die Pfarrgründung. Am 14. August 1867 erteilte Preußenkönig Wilhelm die Genehmigung zur Eigenständigkeit der Pfarre. Am 11. November 1868 stellte der Kölner Erzbischof Paulus Melcher die Urkunde zur Pfarrerhebung aus. Erster Pfarrer wurde Johann Wilhelm Arenz. So wie früher sieht die Lürriper Kirche heute allerdings nicht mehr aus, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde sie erweitert und später immer wieder verändert.

Das 150-jährige Bestehen der Pfarre wird im Stadtteil seit November vergangenen Jahres gefeiert. „Wir haben einen Arbeitskreis gegründet, der verschiedene Veranstaltungen für das Jubiläum erarbeitet hat“, sagt Thomas Kochs vom Kirchenvorstand. Da viele Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr so begeistert von Kirche sind wie früher, muss sie sich verändern. In Lürrip versucht man, Mittelpunkt des Stadtteils zu sein und hat unter anderem ein Flüchtlingscafé in Leben gerufen. „Wir möchten Teil des Lebens im Stadtteil sein. Seit zwei Jahren sind wird zudem Gastgeber für die polnische Gemeinde“, erzählt Pfarrer Norbert Kaniewski. Das neue Baugebiet am Fleener Weg werde dafür sorgen, dass die Kirche wieder Mittelpunkt des Stadtteils wird. Zur heutigen GdG gehören neben St. Mariä Empfängnis Lürrip St. Josef Hermges und St. Bonifatius Hardterbroich.

Ein Entwurf zeigt die Erweiterung der Lürriper Kirche im Jahr 1907. Er zierte einst ein Plakat. Foto: Pfarre Lürrip