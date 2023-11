Auf Antrag der Linken Bekommt auch Rheindahlen eine Eichhörnchen-Brücke?

Im Volksgarten hängen sie schon seit diesem Sommer: Seile, die in mehreren Metern Höhe von einem zum anderen Baum über eine Straße gespannt wurden. Sie sollen Eichhörnchen vor dem Verkehrstod schützen, indem sie den kleinen Nagern einen sicheren Weg über die Peter-Krall-Straße bieten. Solche „Eichhörnchen-Brücken“ möchte die Linke jetzt auch an der Max-Reger-Straße in Rheindahlen installieren lassen und hat einen entsprechenden Antrag in die jüngste Bezirksvertretung (BV) eingebracht.