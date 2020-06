Großprojekt in Mönchengladbach : Seestadt soll Teil des Strukturwandels sein

So könnte es unweit des Hauptbahnhofs einmal aussehen: die Seestadt Ost in einer Animation. Foto: Catella

Mönchengladbach Das Ende des Tagebaus wird auch für Mönchengladbach Folgen haben. In einer virtuellen Runde diskutierten jetzt Makler und Investoren über ein Großprojekt in der Stadt, das vorbildlich sein soll.

Von Kurt Lehmkuhl

Was als Videokonferenz „Strukturwandel Niederrhein“ angekündigt war, wurde in erster Linie eine Diskussion rund um die geplante Seestadt, die unmittelbar neben dem Hauptbahnhof und nahe der Gladbacher Innenstadt den Strukturwandel entscheidend forcieren soll. Dass der Schwerpunkt auf diesem millionenschweren Neubauprojekt, bei dem rund 2000 Wohn- und Gewerbeeinheiten rund um einen künstlichen 20.000 Quadratmeter großen See entstehen sollen, lag, verwunderte nicht angesichts des Initiators der Konferenz: Klaus Franken ist Managing-Direktor bei Catella, einem Spezialisten im Bereich Immobilieninvestment und Fondsmanagement, der auch in Düsseldorf mehrere große Projekte entwickelt und in Mönchengladbach die Seestadt realisiert.

Dieses Quartier sei ein gutes Beispiel für den Strukturwandel in Mönchengladbach, meinte Franken, der den Beginn für den ersten Bauabschnitt mit 250 Wohnungen unmittelbar in den Startlöchern sieht.

Info 750-Millionen-Euro-Projekt in der City Ost Das ist die Seestadt Ab diesem Jahr soll der Bau des Wohnprojekts mit rund 2000 Einheiten starten. Die Investition liegt bei etwa 750 Millionen Euro. Ein erstes Teil-Projekt mit fast 250 Wohneinheiten soll kurzfristig gestartet werden; davon sind 90 Einheiten als geförderte Wohnungen vorgesehen. Klimakonzept Das Projekt soll Vorbild sein. Die Wärmegewinnung erfolgt CO 2 -frei. Mobilität wird neu definiert und mit speziellen Angeboten nutzerfreundlich gestaltet. Autos verschwinden im Parkhaus oder unter der Erde in den Tiefgaragen. Der Freiraum soll für Freizeit und Erholung genutzt werden.

Er stimmt da mit dem städtischen Planungsdezernenten Gregor Bonin überein, für den es eine komplette Veränderung der Innenstadt geben muss mit den Schwerpunkten Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit. Bonin blickt über die entstehende Seestadt hinaus und sieht eine Fortsetzung zum Hochschulquartier, wo fortgeführt werden soll, was in der Seestadt geplant ist: Wohnen und Arbeiten in ökologisch verantwortbarer Weise mit einer CO 2 -freien Energiegewinnung.

In diesem Ausschnitt ist auch ein Teil des 20.000 Quadradmeter großen Sees zu sehen. Foto: Catella Project Management GmbH

Damit findet Bonin durchaus Unterstützung bei Raphael Jungbauer von der NEW, der zukunftsoriertierte Energiekonzepte als unabdingbar für einen gelungenen Strukturwandel sieht: Solarthermie und Elektromobilität sind zwei Schlagworte, die ebenso mit Leben gefüllt werden müssten wie ein drittes: Abwärme. „91 Prozent der Abwärme verpufft ungenutzt“, sagt Jungbauer.

Hundert Prozent des Wärmebedarfs in der neuen Seestadt könnten durch die Nutzung der Abwasserwärme erzielt werden. An entsprechenden Technologien arbeite die NEW. „Der Abwärmesektor ist der Energiesektor und kann massiv zur Kohlendioxid-Reduktion beitragen.“

Die Bereitschaft von Investoren, sich in Mönchengladbach zu engagieren, sei sehr hoch, da die Stadt Zukunftspotenzial habe, eine gesunde Bevölkerungsstruktur, eine wachsende Einwohnerzahl und Bedarf an Wohnraum, bestätigte Tobias Köhler, Leiter der Abteilung Wohnungsinvestitionen beim Makler JLL aus Düsseldorf. Institutionelle Anleger nähmen diese positiven Tendenzen wahr. Die Investoren wenden sich von den bisherigen Schwerpunkten Bonn, Köln, Düsseldorf oder Münster mehr und mehr anderen Städten zu, insbesondere auch Mönchengladbach, weil sich hier neue Märkte erschließen. Die Seestadt treffe aus Sicht der Investoren „den Zahn der Zeit“.

Diese Aussage freut Professor Thomas Beyerle von der Hochschule Bamberg, der bei Catella die Forschungsgruppe leitet und die Marktchancen in Mönchengladbach erforscht hat. Wohn- und Arbeitsquartiere seien die Lebensform der Zukunft, wobei die Nähe zu einem Bahnhof oder einer Hauptverkehrsstraße optimal sei. Urbane Quartiere, die unterschiedliche Nutzungen hätten, würden neue Elemente in die Stadt bringen.