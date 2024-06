Sozialpolitik in Mönchengladbach Wo der umstrittene Seecontainer jetzt steht

Der blaue Seecontainer steht nicht mehr länger auf dem Eckgrundstück an der Breitenbachstraße in Gladbach. Am Freitag, 21. Juni, wurde er nach Angaben der Stadt abtransportiert und direkt zu einem neuen Standort gebracht. Der Umzug sei bereits vollzogen, teilte ein Stadtsprecher am Mittag mit. Zu finden ist der Container nun in Rheydt, an der Tippstraße/ Wickrather Straße nahe der dortigen Unterführung. „Wir müssen ihn noch etwas herrichten mit Bänken etc.“, führte der Sprecher aus, prinzipiell sei er an der Stelle aber schon nutzbar. Parallel dazu werde die stark vermüllte Fläche an der Breitenbachstraße noch gereinigt.