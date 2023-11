Seecontainer für Obdachlose „Das ist menschenunwürdig und eine Zumutung für unsere Stadt“

Eine schmuddelige einst weiße Matratze klemmt in der halb geöffneten Tür des Seecontainers und versperrt die Sicht auf das Innere. Das Gestrüpp neben dem Container ragt hoch auf. Über den „desolaten Zustand der Unterkunft von nicht sesshaften Menschen in einem blauen verbeulten Metallcontainer“ ärgert sich unter anderem Kurt Veckes. „Dieser Zustand ist menschenunwürdig und eine Zumutung für unsere Stadt“, schreibt er in einer E-Mail an unsere Redaktion und hat entsprechende Fotos als Beleg hinzugefügt.