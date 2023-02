Alternative zum „Hotel Dubai“ in Mönchengladbach Obdachlose werden nachts in Seecontainer geduldet

An der Ecke Hindenburgstraße/ Breitenbachstraße steht seit einigen Wochen ein blauer Seecontainer. Nun ist dieser laut Stadt so weit von der Mags hergerichtet worden, dass er von obdachlosen Menschen genutzt werden kann. Bänke wurden im Inneren und an einer Außenwand installiert, der Grund unter dem Container aufgeschüttet, sodass er nun auf ebener Fläche steht. Am 26. Januar sei er aufgeschlossen worden, berichtet ein Stadtsprecher auf Anfrage.