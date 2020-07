Mönchengladbacher Gruppe setzt sich für Seerettung ein : Seebrücke Mönchengladbach protestiert am Alten Markt

Seebrücke Mönchengladbach protestiert am Alten Markt

Auf die Probleme der Flüchtlinge, die übers Mittelmeer nach Europa kommen, will die die Mönchengladbacher „Seebrücke“ aufmerksam machen. Foto: dpa/Renata Brito

Mönchengladbach Die Gruppe möchte mit der Aktion auf die Situation der Seenotrettung im Mittelmeer aufmerksam machen. Sie kämpft außerdem für verbesserte Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge in Deutschland.

Zumindest die aufmerksamkeit vieler Gäste in den Cafés auf dem Alten Markt hatte eine etwa 40-köpfige Gruppe, die dort jetzt eine Protestaktion organisierte. Die „Seebrücke“ Mönchengladbach wollte damit auf die Situation der Seenotrettung von Geflüchteten auf dem Mittelmeer aufmerksam machen.

Dazu stellten die Aktivisten viele Stühle mit Schildern auf, auf denen unter anderem #wirhabenplatz stand. Außerdem wurden Interviews von geflüchteten Menschen abgespielt, die von professionellen Sprechern vertont worden waren. Viele der Passanten, die an diesem Sonntag in der Innenstadt unterwegs waren, blieben stehen, hörten zu oder ließen sich sogar auf Gespräche über das Anliegen der Gruppe ein. Fee Dorsten, für die Pressearbeit der Seebrücke zuständig, zeigte sich zufrieden darüber, dass so viele Menschen Interesse zeigten.