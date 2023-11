Unfall in Mönchengladbach Sechsjähriger wird von Auto erfasst

An der Straße In der Saas ist am Donnerstag, 2. November, ein sechsjähriger Junge bei einem Unfall leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 69-jährige Autofahrerin die Straße In der Saas aus Richtung der Broicher Straße kommend. Der Sechsjährige war auf dem Gehweg in der gleichen Richtung unterwegs. Als der Junge zwischen zwei geparkten Autos hindurchlief, um die Straße zu überqueren, übersah er vermutlich das Auto der 69-Jährigen. Diese hatte zu dem Zeitpunkt die geparkten Fahrzeuge bereits zum Teil passiert. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Sechsjährigen und dem Auto im Bereich des hinteren rechten Radkastens.