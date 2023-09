Großer Rettungseinsatz in Mönchengladbach Sechsjähriger spielt mit Pfefferspray – sieben Personen verletzt

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstag, 5. September, gegen 18.30 Uhr zur Oberheydener Straße gerufen worden. Zunächst war von einem Reizgasaustritt die Rede gewesen. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung in Mönchengladbach-Heyden ankamen, stellte sich aber heraus, dass ein Sechsjähriger Pfefferspray versprüht hatte. Das wurde am Abend aus der Polizeileitstelle mitgeteilt. Bei dem Reizgasaustritt waren der Junge und sechs weitere Menschen verletzt worden. Sie hatten Augenreizungen.