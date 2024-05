Polizei ermittelt Sechsjährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Um 15.20 Uhr trafen ein Streifenteam der Polizei und ein Rettungswagen an der Brunnenstraße im Ortsteil Dahl ein. An der Kreuzung zur Rheydter Straße hatten Zeugen einen Unfall gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge waren eine Sechsjährige und ihre Mutter (38) auf Fahrrädern auf dem Radweg in Richtung Fliethstraße unterwegs, als ein 68-Jähriger mit seinem Pkw aus der Brunnenstraße auf die Rheydter Straße abbiegen wollte.