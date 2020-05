Corona-Statusbericht : Gesundheitsamt meldet sechs neue positive Nachweise

Insgesamt ist in Mönchengladbach die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle auf 552 (Vortag: 546) gestiegen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell Infizierten bleibt in Mönchengladbach zweistellig. 364 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Die Corona-Zahlen scheinen sich in Mönchengladbach derzeit auf einem Plateau zu bewegen. Es gibt Neuinfektionen, aber es genesen auch Menschen. Aktuell sind 104 (Vortag: 105) Personen in der Stadt nachweislich mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Das Gesundheitsamt verzeichnet am Donnerstag, 14. Mai (Stand: 8 Uhr), sechs neue positive Nachweise. Insgesamt ist die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle auf 552 (Vortag: 546) gestiegen.