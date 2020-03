Urteil in Mönchengladbach : Sechs Jahre Haft für Messerangriff

Der Angeklagte im Landgericht verurteilt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Das Gericht wertete den Messerstich in den Hals als versuchten Totschlag.

Von Eva-Maria Geef

Für einen Messerangriff vor zehn Monaten auf dem Platz der Republik ist ein 38-jähriger Angeklagter aus Mönchengladbach vor dem Landgericht zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Ebenso ordnete die Kammer die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Bei dem Vorfall im Mai 2019 soll der Mann einen Zeugen mit einem Messer in den Hals gestochen und dabei gerufen haben, er bringe ihn um. Angeklagt war der Mann wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Die Kammer sah das von der Staatsanwaltschat festgestellte Mordmerkmal der Heimtücke in diesem Fall jedoch nicht als erfüllt an. Der Mann habe laut Zeugen das Messer offen bei sich getragen, es sei für alle sichtbar gewesen. Somit sei das Opfer nicht arg- und wehrlos gewesen, der Angeklagte wurde daher nicht wegen eines Mordversuchs, sondern wegen versuchten Totschlags verurteilt. Denn der Stich in den Hals sei „objektiv lebensgefährlich gewesen“, so der Vorsitzende Richter Lothar Beckers. Anders als der Verteidiger des Angeklagten sei die Kammer zudem überzeugt, dass der Mann einen Vorsatz zu der Tat gehabt habe. Laut Zeugen habe er seine Tötungsabsicht mehrfach bekundet, habe laut deren Aussage „am Ende von der Tat abgehalten werden können“.

Bei ihrem Urteil bezog die Kammer mit ein, dass der Angreifer sich bei dem Opfer entschuldigt habe und zu einer Zahlung an dieses bereit sei. Durch den damit vorgenommenen Täter-Opfer-Ausgleich verschiebe sich der Strafrahmen, der bei einem Totschlag zwischen fünf und 15 Jahre liege. Es sei jedoch kein Geständnis im Sinne der Anklage erfolgt, und die Kammer habe die vielen Vorstrafen des Angeklagten berücksichtigen müssen. Trotz eines kurz nach der Tat gemessenen Alkoholspiegels von 2,3 Promille sei der Angeklagte nicht als vermindert schuldfähig einzustufen, es sei lediglich eine Enthemmung durch den Alkohol und die eingenommenen Drogen eingetreten. Der Angeklagte hatte vor Gericht erklärt, heroinabhängig und in einem Methadon-Programm zu sein, zusätzlich Cannabis sowie Alkohol zu konsumieren. Der Angeklagte habe klar einen Hang zu Drogen, die Tat sei symptomatisch. Die wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung mitangeklagte 26-jährige Freundin des 38-Jährigen wurde in Abwesenheit zu neun Monaten verurteilt. Sie hatte bei dem Vorfall dem Zeugen mit einem Teleskopschlagstock auf Hand und Arm geschlagen sowie einem zweiten Mann eine Ohrfeige verpasst. Diese Strafe wurde unter der Auflage, ebenfalls einen Entzug durchzuführen, zur Bewährung ausgesetzt.

Ihr Lebensgefährte habe laut eigener Aussage zunächst Schreie seiner Freundin gehört, sei dann dazugekommen, um sie zu beschützen. Laut Anklage soll er dem Mann, den seine Freundin bereits mit dem Teleskopschlagstock angegriffen hatte, mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Der Staatsanwalt sah die Anklagevorwürfe durch die Hauptverhandlung bestätigt und wertete den Angriff als versuchten Mord aus Heimtücke. Dafür forderte er sechs Jahre Haft sowie die Unterbringung in einer Entzugsklinik. Für die Angeklagte beantragte er sieben Monate auf Bewährung sowie die Durchführung einer Drogenentzugstherapie. Zuvor hatte ein psychiatrischer Sachverständiger erklärt, dass bei beiden Angeklagten zum Zeitpunkt der Angriffe trotz der hohen Alkoholisierung keine Hinweise auf eine eingeschränkte Steuerungs- oder Einsichtsfähigkeit vorgelegen habe.