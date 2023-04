Vortrag in Mönchengladbach Wie Korruption bekämpft wird

Wer geglaubt hatte, Wolf hätte ein Patentrezept gegen Korruptionsbekämpfung bei der Hand, der wurde enttäuscht, eben weil es sich um ein Gebiet handelt mit einer großen Grauzone und vielen Unwägbarkeiten. Das fängt schon bei der Frage an, was Korruption sei. Im deutschen Strafrecht gibt es den Begriff nicht. Bestechung, Vorteilsannahme, Veruntreuung oder Betrug sind mögliche Tatbestände eines korrupten Handelns. Die von Wolf gewählte Definition, wonach die Korruption der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil ist, lässt großen Handlungsspielraum. Nicht alles, was illegitim erscheine, sei auch illegal. Wolf brachte ein aktuelles Beispiel von Bundestagsabgeordneten, die in der Corona-Pandemie durch Masken-Deals große Gewinne machten. Haben sie sich korrupt verhalten? Strafrechtlich relevant sei ihr Verhalten jedenfalls nicht.