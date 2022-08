Projektentwickler aus Mönchengladbach : Ein neuer Geschäftsführer bei der Dornieden Gruppe

Mönchengladbach Das Mönchengladbacher Bau-Unternehmen vermeldet einen Wechsel in der Führungsetage. Peter Veiks verlässt nach 16 Jahren die Dornieden Gruppe. Anfang September startet der Nachfolger.

Die in Mönchengladbach ansässige Dornieden Gruppe, einer der größten Projektentwickler in Deutschland, hat ab 1. September einen Neuzugang in der Geschäftsführung. Sebastian Mielke rückt an die Spitze der zur Gruppe gehörenden Dornieden Baumanagement GmbH. Wie das Unternehmen mitteilt, werde Geschäftsführer Peter Veiks Dornieden Ende August nach 16 Jahren verlassen. Er habe „erheblich“ zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. „Mit seinem Ausscheiden verlieren wir eine anerkannte Führungspersönlichkeit und einen sehr geschätzten Kollegen“, betont Martin Dornieden, Geschäftsführer der Gruppe.