Initiativkreis Mönchengladbach Sebastian Fitzek philosophiert über KI in der Literatur

Am Mittwoch, 3. Juli, kommt Sebastian Fitzek nun zu Besuch in die Kaiser-Friedrich-Halle. Der Initiativkreis Mönchengladbach hat den Autor für Psychothriller in der Reihe „Pioniere der Welt“ für einen Vortag gewonnen. Fitzek widmet sich an diesem Abend dem Thema Künstliche Intelligenz unter der Überschrift „KI in der Literatur“. Seit seinem Debüt 2006 schreibt Fitzek Psychothriller. Allesamt wurden sie zu Bestsellern, mittlerweile erscheinen seine Bücher in 36 Ländern und sind Vorlage für internationale Kinoverfilmungen und Theateradaptionen. Sein Erstlingswerk war ein Überraschungserfolg. Fitzek bekam zwar zunächst 13 Absagen, bevor ein Verlag „Die Therapie“ veröffentlichte, aber seine Hartnäckigkeit erwies sich als richtig. Denn 2007 wurde „Die Therapie“ als bestes Krimi-Debüt für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert.