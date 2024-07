Prominenz beim Initiativkreis Mönchengladbach Sebastian Fitzek – „KI ist wie ein Psychopath“

Die Kombination hatte es in sich: Zum einen das Thema Künstliche Intelligenz, das die Gegenwart in Atem hält, staunen lässt oder in Sorge versetzt, zum anderen Bestsellerautor Sebastian Fitzek, dessen Bücher über 13 Millionen Mal über die Ladentheke gingen und in mehr als 24 Sprachen übersetzt wurden. Die Schnittmenge: Künstliche Intelligenz in der Literatur. Was ist bereits heute möglich? Was in Zukunft wahrscheinlich? Und müssen Autoren um ihre berufliche Existenz bangen?