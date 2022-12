Gesundheitssystem in Mönchengladbach Sebastian Baum leitet bald Neusser Klinik

Sebastian Baum wird zum 1. Januar 2023 neuer Geschäftsführer des Johanna Etienne Krankenhauses in Neuss. Das teilte die zuständige St. Augustinus Gruppe nun mit. Wie deren Aufsichtsrat jetzt einstimmig beschlossen hat, wird der bisherige Geschäftsführer des Krankenhauses Neuwerk bis auf Weiteres beide Kliniken in Neuss und Mönchengladbach leiten. Außerdem wurde Baum zum Geschäftsführer des medizinischen Versorgungszentrums am Johanna Etienne Krankenhaus ernannt.