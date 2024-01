18 Schulen im Wettkampf Schwimmfest begeistert Grundschüler im Vitusbad

In jeder der vier Disziplin werden Punkte für die Platzierung der jeweiligen Grundschule vergeben – wer Platz eins belegt, bekommt einen Punkt, wer am Ende nach vier Disziplinen die wenigsten Punkte hat, holt den Gesamtsieg samt Pokal. Und da führt kein Weg an der Vitusschule vorbei: In allen vier Disziplinen schneidet die Schule am besten ab. Beim Dauerschwimmen absolvieren die zwölf Schüler beispielsweise in sechs Minuten 106 25-Meter-Bahnen – rund 2,6 Kilometer.