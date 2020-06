Naturschutzgebiet in Mönchengladbach : Baden im Vorster Busch verboten

Hardt In dem Mönchengladbacher Naturschutzgebiet gilt ein striktes Badeverbot. Die ehemalige Sand- und Kiesgrube hat eine besondere Bedeutung für die Tierwelt. Der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei werden verstärkt kontrollieren.

Blauer Himmel, Sommerferien in Sichtweite und eingeschränkter Badebetrieb in den Freibädern – da ist die Versuchung groß, sich in Seen und Naturgewässern abzukühlen. Doch der städtische Fachbereich Umwelt warnt: Im Naturschutzgebiet Vorster Busch gilt ein striktes Badeverbot. Das wird vom Kommunalen Ordnungsdienst auch regelmäßig überprüft. 34-mal waren die Mitarbeiter schon zu Kontrollgängen dort. Und sie haben auch schon Personen erwischt.