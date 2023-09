Schwimmassistentin aus Mönchengladbach „Erschreckend, wie wenige Dritt- und Viertklässler schwimmen können“

29 Kinder sitzen an diesem Morgen auf der Bank zwischen dem Schwimmer- und dem Nichtschwimmerbecken im Rheydter Stadtbad, ein paar von ihnen auch auf den Rängen, weil sie erkältet sind und heute nicht mit ins Wasser dürfen. Auf die Frage „Wer von euch kann denn schon schwimmen?“, heben nur wenige der Acht- und Neunjährigen die Hand. Elf Schwimmer sind es in dieser dritten Klasse der Gemeinschaftsgrundschule Im Burgbongert, sagen die Lehrerinnen. Diese Kinder dürfen in das 2,50 Meter tiefe Wasser. Für alle anderen führt der Weg ins 90 Zentimeter flache Nichtschwimmerbecken. Dort erwartet sie bereits Angela Kühne. Die 52-Jährige ist Schwimmassistentin und unterstützt Grundschüler bei der Wassergewöhnung und dem Schwimmenlernen. Mit lauter, deutlicher Stimme lotst sie die Kinder zur Treppe, die sicher ins Becken führt.