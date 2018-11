Interview mit Schwester Esther aus Mönchengladbach : „Mit Humorlosen kann ich schlecht umgehen“

Anfangs hatte sie Heimweh nach Berlin: Nach mehr als fünf Jahrzehnten ist das Berlinerische bei Schwester Esther nur noch als Akzent zu hören. Sie ist Oberin der Salvatorianerinnen im Kloster Neuwerk. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die Oberin der Salvatoriannerinnen im Kloster Neuwerk ist 82 Jahre alt. Mit uns spricht sie über Heimweh, Humor und 50 Jahre Dienst im Krankenhaus.

Schwester Esther, wir gratulieren zu Ihrem Goldenen Dienstjubiläum im Krankenhaus Neuwerk. Verraten Sie uns doch bitte, wie man es so lange in einem Beruf aushält.

Schwester Esther Ich habe ja nicht 50 Jahre lang das Gleiche gemacht: Ich habe als Kinderkrankenschwester angefangen, die Kinderkrankenpflegeschule geleitet, dann eine Ausbildung zur Hygienefachkraft gemacht. Heute mache ich eigentlich nur noch den Abfall. Sie dürfen jetzt lachen, darüber lachen alle. Das heißt, dass ich mich um die Registrierung der Müllcontainer des Krankenhauses kümmere, also sie im PC erfasse.

Man hört Ihnen immer noch an, dass Sie nicht aus dem Rheinland stammen. Wie sind Sie nach Neuwerk gekommen?

Schwester Esther Ja, man hört immer noch, dass ich aus Berlin komme. Ich habe dort eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht und dann eine weitere Krankenpflegeausbildung angehängt. Als das Krankenhaus in Berlin, in dem die Salvatoriannerinnen tätig waren, geschlossen wurde, bin ich mit einigen der Schwestern nach Neuwerk gegangen, um die Ausbildung zu beenden. Zu Beginn ist es mir nicht leichtgefallen, ich hatte Heimweh nach Berlin und habe oft geheult. Ich habe das Platt nicht verstanden und auch in dem Kurs, in den ich einstieg, hat es gedauert, bis ich gut aufgenommen wurde.

Aber Sie sind geblieben und in den Orden eingetreten. Warum? Gab es ein Ereignis, das Sie dazu gebracht hat?

Schwester Esther Also, ich habe keine Stimme gehört oder eine Vision gehabt, falls Sie das meinen. Diese Entscheidung ist gewachsen. Als ich meinen Eltern in Berlin davon erzählte, sagte mein Vater: „Aber du bist doch gar nicht so fromm.“ Und das stimmt, eigentlich bin ich zu wenig fromm. Ich habe sogar, je älter ich werde, desto mehr Zweifel.

Mit dem Leben im Kloster verbinden viele Entbehrungen und Einfachheit. Wie schlicht leben Sie?

Schwester Esther Ich lebe nicht direkt im Kloster. Ich wohne seit 50 Jahren im angrenzenden Wohnheim. Die Zimmergröße ist dort für einen Single absolut ausreichend. Ich brauche ja auch keine Küche, weil ich nicht kochen muss. Ursprünglich habe ich im Wohnheim gelebt, um ein Auge auf die meist minderjährigen Schwesternschülerinnen zu haben. Es war zwar erlaubt, dass junge Männer ins Haus kamen, sie sollten aber nicht über Nacht bleiben. Wahrscheinlich haben sie es trotzdem getan, aber eben heimlich. Inzwischen hat sich aber viel geändert und ich bin natürlich nicht mehr zur Aufsicht da. Schwester Gertraud, die ebenfalls seit 50 Jahren dabei ist und nicht im Kloster wohnt, ist die Ansprechpartnerin bei Problemen. Sie kümmert sich darum, wenn jemand seinen Schlüssel verloren hat, sein Herz ausschütten will, eine Lampe nicht geht oder Ähnliches. Sie macht praktisch die Hausverwaltung, die Seelsorge, den Hausmeisterdienst.

Wie viele Ordensschwestern leben heute noch im Konvent? Und wie alt sind sie?

Schwester Esther Im Kloster Neuwerk leben zurzeit 28 Schwestern. Die älteste ist 94 Jahre, die jüngste 74. Außerdem leben noch zwei ausländische Schwestern im Haus, die eine Krankenpflegeausbildung machen. Die eine kommt aus Sri Lanka, die andere aus dem Kongo. Hinzu kommen zwei Schwestern aus Indien, die in der Krankenpflege und Betreuung unserer Schwestern arbeiten, aber einer anderen Kongregation angehören. Fünf von uns arbeiten noch im Krankenhaus mit: in der Seelsorge, der Bücherei zum Beispiel oder an der Pforte. Damit verdienen wir ein bisschen Geld, doch reicht das leider nicht für die Finanzierung des Klosters.

Sie sind 82 Jahre alt und haben immer noch einen vollen Terminkalender. Dabei stellt man sich das Leben im Kloster doch ruhig und beschaulich vor.

Schwester Esther Na ja, manchmal kommt einfach alles zusammen. Aber wenn es wirklich eng wird, laufe ich auch zu Hochform auf. Dann werde ich allerdings auch schnell ungeduldig, wenn jemand noch zusätzlich mit Kleinigkeiten ankommt. Aber ich bin ein Mensch, der gerne alles selbst macht. Ehe ich auf den Handwerker warte, klettere ich lieber auf die Leiter um einen Knopf zu drücken, der den Aufzug wieder in Gang setzt. Die Hüfte habe ich mir gebrochen, weil ich bei einer Feier des Krankenhauses in einen überquellenden Papierkorb getreten bin, um Platz zu schaffen. Sie ist aber wieder gut geheilt.



Sie sind ein humorvoller Mensch. Als Sie sich schmerzhaft die Hüfte gebrochen hatten und durch das Krankenhaus gerollt wurden, haben Sie den Leuten zugewinkt und „Ich grüße meine Fans“ gerufen. Wie wichtig ist Humor für Sie?

Schwester Esther Humor ist das A und O. Mit Leuten ohne Humor kann ich schlecht umgehen

Sie haben vor rund 50 Jahren Kranken- und Kinderkrankenpflege gelernt und später die Kinder-Krankenpflegeschule geleitet. Welche Eigenschaften braucht man für die Pflege?

Schwester Esther Wer in die Pflege will, sollte sozial denken und anderen helfen wollen. Aber es ist auch eine gewisse Härte und Klugheit erforderlich. Man darf nicht einfach weglaufen, wenn jemand blutet oder leidet. Irgendjemand muss sich schließlich kümmern. Aber es gibt Menschen, die können auf Dauer das Leid, gerade bei Kindern, nicht mit ansehen. Die geben den Beruf dann wieder auf.

Was zeichnet den Orden der Salvatorianerinnen aus?

Schwester Esther Das Weltweite, das Universelle ist bezeichnend für unseren Orden. Die beiden Gründer wollten zum Glauben bekehren und suchten die Mission, hatten aber immer den ganzen Menschen im Blick. Nicht nur die seelische, auch die körperliche Gesundheit war und ist wichtig. Der Orden ist heute in 30 Ländern vertreten.

Sie haben mal gesagt, dass Sie an Therese von Wüllenweber, der Gründerin Ihres Ordens, Treue und Durchhaltevermögen bewundern. Wie meinten Sie das?

Schwester Esther Sie hat ein Leben lang ihr Ziel verfolgt und hat in Pater Jordan einen Gleichgesinnten gefunden. Die Anfangszeiten waren schwierig, aber Therese von Wüllenweber hat Pater Jordan, der aus ärmlichen Verhältnissen kam und sehr viel jünger war, sehr bewundert und stets zu ihm gehalten.

Gibt es genug Nachwuchs? Wie sieht die Zukunft des Ordens aus?

Schwester Esther In Deutschland fehlt der Nachwuchs. Als ich eintrat, gab es noch 19 Konvente und etwa 450 Schwestern. Heute sind es noch sieben Niederlassungen und etwas mehr als 100 Schwestern. Neue kommen hauptsächlich in Polen, Indien oder Afrika dazu, nicht in Deutschland. Und wir in Neuwerk müssten überlegen, ob es sinnvoll ist einzelne junge Menschen in eine Gemeinschaft nur alter Menschen aufzunehmen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir noch lange in Neuwerk bleiben und es erhalten können und dass die Versorgung und der Lebensabend unserer Schwestern gewährleistet ist. Das hängt viel mit den Finanzen zusammen, die Ressourcen werden knapp.