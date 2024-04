Fall in Mönchengladbach Schwerer Unfall entpuppt sich als Mord

Mönchengladbach · Zwei Hubschrauber waren am Freitag, 19. April, nach dem schweren Unfall an der Breitenbachstraße im Einsatz. Ein Helikopter war für einen lebensgefährlich verletzten Fußgänger angefordert worden, der andere für eine Mördersuche. Was bisher bekannt ist.

20.04.2024 , 17:15 Uhr

Link zur Paywall Die Flucht der Tatverdächtigen nach dem schweren Unfall 15 Bilder Foto: Sascha Rixkens

Von Gabi Peters