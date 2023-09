Rettungshubschraubereinsatz in Mönchengladbach Schwerer Unfall in Rheydt – Limitenstraße und Marktplatz gesperrt

Am Dienstagmorgen, 26. September 2023, ist es am Rande des Marktplatzes in Rheydt zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein Lkw einer Entsorgungsfirma dabei eine Radfahrerin. Die Frau wurde dabei nach Angaben der Feuerwehr lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Marktplatz, der für den Einsatz gesperrt wurde.