Ein Verdächtiger noch flüchtig Duo mit Pistole raubt Firmenchef in Mönchengladbach aus

An der Johannesstraße hat sich ein schwerer Raub ereignet, bei dem ein 50-Jähriger unter anderem mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Das meldet die Polizei am Freitag, 9. August. Der Vorfall ereignete sich demnach schon am vergangenen Sonntag, 4. August. Tatverdächtig sind zwei Männer im Alter von 44 und 32 Jahren. Einer sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mittlerweile in Untersuchungshaft, der andere ist flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.