Täter zeigte Schusswaffe Schwerer Raub auf Skater-Anlage in Giesenkirchen

Acht Männer haben am Sonntag, 21. Mai, gegen 19.10 Uhr auf der Skater-Anlage am Fliederweg in Giesenkirchen zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche beraubt. Einer der Täter habe unter seinem T-Shirt eine Schusswaffe gezeigt. Das teilte die Polizei am Montag, 22. Mai, mit.