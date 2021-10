Faustschlag ins Gesicht : Schwerer Raub am Alten Markt in Mönchengladbach

Schwerer Raub am Alten Markt in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei dem Angriff hat der 20-jährige Geschädigte nach eigener Aussage kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Bei einem schweren Raub ist ein Mann leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hat sich die Tat am Sonntag zwischen 6.30 und 6.45 Uhr am Alten Markt im Bereich der Sparkassen-Filiale ereignet.