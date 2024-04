Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Schwelbrand in Pelletheizung eines Mehrfamilienhauses

Der Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag, 28. April, gegen 17.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus an der Bahnstraße gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die meisten Bewohner bereits ihre Wohnungen verlassen. Eine Familie blieb geschützt in ihrer Wohnung, da sich der Brandrauch bereits in den Treppenraum ausgebreitet hatte.