Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Schwelbrand in Küche – Hausbewohnerin verletzt

In einem Einfamilienreihenhaus an der Mülforter Straße ist es am Donnerstagmorgen, 1. August, gegen 8 Uhr zu einem Schwelbrand in der Küche gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich ein Wasserkocher auf einem eingeschalteten Herd entzündet und zu einer starken Verrauchung der Küche geführt.