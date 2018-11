„Es gibt auch bedürftige Muslime“: Gladbacher Tafel muss sich für Spenden-Aufruf rechtfertigen

Lebensmitelausgabe in einer Tafel (Symbolbild). Foto: dpa/Caroline Seidel

Mönchengladbach Die Tafel in Mönchengladbach ruft zu Spenden für bedürftige Menschen auf, bittet aber darum, auf Schweinefleisch zu verzichten - oder es zu kennzeichnen. Im Internet wird sie daraufhin harsch angegangen.

Seit mehr als zehn Jahren bitten die Helfer der Mönchengladbacher Tafel alle Bürger der Stadt, Weihnachtspäckchen mit haltbaren Lebensmittel zu packen. Noch nie hat es für diese Aktion Kritik gegeben. Schließlich sollen die Lebensmittel an arme und bedürftige Menschen verteilt werden. Dieses Mal gab es allerdings auch wütende Stimmen. Der Grund: Die ehrenamtlichen Helfer hatten gebeten, beim Zusammenstellen der Lebensmittel auf Alkohol und Schweinefleisch zu verzichten.

„Es gibt auch bedürftige Muslime in unserer Stadt. auch sie sollen Weihnachtspäckchen bekommen. Dafür brauchen wir ein gewisses Kontingent“, sagt Monika Bartsch, Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel. Das heiße aber nicht, so sagte sie Montag, dass generell keine haltbare Ware mehr mit Schweinefleisch für die Weihnachtsaktion eingepackt werden darf. „Es muss nur genau deklariert werden“, sagt Monika Bartsch. Auch wenn in der Dose mit Erbsensuppe Schweinefleisch ist, sollte das auf der Inhaltsliste vermerkt werden.