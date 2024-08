Feuerwehr- und Polizeieinsatz Schwarzer Rauch über Mönchengladbach-Eicken – Werkstatt brennt

An der Künkelstraße in Mönchengladbach-Eicken ist in einer Werkstatt ein Feuer ausgebrochen. Eine meterhohe schwarze Rauchsäule ist in weiten Teilen des Stadtgebiets zu sehen. Die Feuerwehr Mönchengladbach forderte schon bei der Anfahrt zum Einsatzort Verstärkung an.