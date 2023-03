Naturschutz in Mönchengladbach Die Krötenwanderung hat begonnen

Auf ihrer Wanderschaft müssen die Amphibien allerdings auch Straßen überqueren. Für viele wird das zum Verhängnis. Daher hat der Naturschutzbund wieder Schutzzäune an der Kuckumer Straße in Wanlo und Louise-Gueury-Straße am Hardter Wald errichtet. Dort sammeln die insgesamt 60 ehrenamtlichen Helfer die Tiere zwei Mal am Tag ab und transportieren sie sicher über die Straße. Gleichzeitig bestimmen und zählen sie die Arten, um Entwicklungen zu protokollieren. Nach einem Monat wurden so mehr als 2000 Amphibien registriert – darunter die Erdkröte, der Grasfrosch, der Teichfrosch, der Berg- sowie der Teichmolch. „Bei der Wanderschaft spielt die Temperatur eine große Rolle“, erklärt Thissen: „Ideal ist für die Tiere, wenn es feucht und mehrere Grad über null ist.“ In Hardt hat die Amphibienwanderung vor der in Wanlo begonnen.