Tierseuche grassiert Wie sich der Tiergarten in Mönchengladbach vor der Vogelgrippe schützt

Den frei laufenden Hühnern im Odenkirchener Tiergarten kommt eine besondere Aufgabe zu: Sie erfreuen nicht nur die großen und kleinen Besucher, wenn sie in ihrem typisch nickenden Gang die Wege kreuzen. Sollte es in dem kleinen Zoo einen Fall von Vogelgrippe geben, wären sie sehr wahrscheinlich die Ersten, die davon betroffen sind, sagt Tiergarten-Leiterin Katrin Ernst. Denn dieses Federvieh sei für die Geflügelpest sehr empfänglich – anders als Papageien und andere Krummschnäbel, sagt Ernst. Wenn also ein Huhn umfällt, „dann wissen wir schnell Bescheid und können entsprechend handeln“, so die Tiergarten-Leiterin.