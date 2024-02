Bauarbeiten im Straßenbild Schutzbügel sind neue Hingucker am Straßenrand

An der Franziskanerstraße sind sie zu finden, an der Bettrather Straße auch, ebenso an der Annakirchstraße und an der Venner Kirche: starke Metallbügel mit einer roten Streifenmarkierung. Was hat es damit auf sich? „Das sind Schutzbügel für kommende E-Ladesäulen, die die Firma Hoch-Tief Ladepartner GmbH errichtet“, teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Und es sei nicht so, dass die NEW die Hoheit über die Bereitstellung solcher Ladesäulen habe. Beim Ordnungsamt können sich Firmen für die Installation der E-Ladesäulen bewerben und erhalten dort bei Genehmigung eine sogenannte Sondernutzungserlaubnis.