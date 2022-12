Sportförderung in Mönchengladbach Schulzentrum Hardt eröffnet neuen Kraftraum für Kaderathleten

„Ich bin jeden Dienstag in den ersten beiden Stunden hier im Kraftraum, mache mein Athletiktraining und gehe dann wieder in den Unterricht“, erklärt Miriam Arici, die in der U15 von Borussia Mönchengladbach spielt. Auch Greta Matz ist Fußballerin, läuft für die U16 des Bundesligisten SGS Essen auf. Lindsay Gutaj schnürt seine Schuhe für Borussias U17 und Tilo Peltzer gehört zum vielversprechenden Hockey-Nachwuchs des Gladbacher HTC.