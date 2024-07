Abschiedsfeier Schulleiterin Birgit Battenstein geht in den Ruhestand

Birgit Battensteins Rede wurde von „I did it my way“ unterlegt. Nie habe sie etwas von anderen erwartet, dass sie nicht selbst auch habe leisten können, sich nicht von Problemen, sondern von Lösungen leiten lassen. Sie dankte dem Kollegium: „Sie haben dafür gesorgt, dass ich bis heute total gerne Ihre Schulleiterin war.“ Die Kolleginnen und Kollegen erhoben sich von ihren Plätzen und zeigten ihre Verbundenheit durch einen lang anhaltenden Applaus.