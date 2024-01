Die etwas andere Schule in Mönchengladbach Wie das Kino zu einem Unterrichtsort wird

In rund 120 Kinos von Aachen bis Wuppertal sind fast 100 Filme im Programm, allesamt mit konkreten Bezügen zu den Lehrplänen, jeder einzelne mit ausführlichem Unterrichtsmaterial zum kostenlosen Download. In Mönchengladbach beteiligt sich das Comet Cine Center und zeigt am 25. Januar den Film „Der Pfad“ nach einer Vorlage von Autor Rüdiger Bertram. Zum Sonderprogramm gehört es, dass Bertram um 11 Uhr zu einem Gespräch zur Verfügung steht.